Moglie colpita con il bastone. Denunciato, lei via da casa

Stava prendendo a bastonate la moglie sul balcone di casa, al culmine di un litigio. Fortunatamente gli agenti di una pattuglia della polizia locale dei Colli in servizio e che transitava in quella zona hanno sentito le urla disperate della donna e sono intervenuti per metterla in salvo. Un intervento tempestivo, oltre che provvidenziale, e che ha evitato il peggio. L’episodio nella serata di venerdì 18 luglio, intorno alle 18,30, nel comune di San Paolo d’Argon. La signora, una sessantenne, ha riportato comunque lesioni non gravi ed è stata accompagnata subito in una struttura protetta.

Stando alla ricostruzione dei fatti, gli agenti in servizio per un controllo ordinario del territorio si sono allarmati nel sentire la voce di una donna in difficoltà. E si sono per fortuna trovati nel posto giusto al momento più opportuno. Le urla provenivano da un appartamento all’interno di un condominio. I vigili sono scesi dall’auto di servizio e hanno notato la scena: sul terrazzo di una palazzina un uomo, anziano e armato di bastone, inseguiva la moglie minacciandola di morte.

In pochi istanti hanno fatto irruzione nella casa: la porta era comunque aperta. La donna, fortemente scossa oltre che lievemente ferita, è stata messa in salvo. Gli agenti hanno informato le autorità competenti per gli atti di rito, la rete «Aiuto donna» per un ricovero protetto della signora e il Consorzio socio assistenziale Val Cavallina per l’assistenza. L’uomo è stato denunciato a piede libero con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. «Le segnalazioni per maltrattamenti e minacce stanno aumentando, siamo intervenuti per quattro casi negli ultimi tre mesi», riferiscono dalla polizia locale dei Colli.

I controlli serali dell’Unione

Polizia locale che è stata impegnata in una serie di controlli estivi potenziati nei comuni dell’Unione intercomunale dei Colli: a Bagnatica, Brusaporto, Cenate Sotto e Sopra, Gorlago, San Paolo d’Argon e Torre de Roveri sono scattati più monitoraggi degli agenti di polizia locale. Presidi che sono estesi fino a mezzanotte e interessano anche Albano Sant’Alessandro (per due sere a settimana), paese non affiliato all’Unione ma unito da convenzione all’ente intercomunale. I servizi straordinari sono iniziati i primi di giugno e proseguiranno per tutta l’estate, nei mesi di luglio, agosto e le prime settimane di settembre.

Gli agenti sono in servizio dalle sette a mezzanotte dal lunedì al sabato, mentre la domenica fino alle 19. Il bilancio dell’attività del primo mese, dal primo giugno, è stato tracciato dal comandante Fabio Masserini: «Oltre alle normali attività istituzionali, abbiamo deferito all’autorità giudiziaria due persone in evidente stato di ubriachezza alcolica, tre sono state segnalate in Prefettura (con ritiro patente) in quanto sorpresi durante assunzione sostanze stupefacenti o in possesso». Prioritaria è l’attività di repressione degli atti di vandalismo e degli schiamazzi notturni.

«Abbiamo identificato una serie di ragazzi che creavano disturbo al riposo delle persone – riferisce ancora il comandante Masserini –, con interventi preventivi in esercizi pubblici sia per il controllo dei consumi alcolici anche ai minori che per possibile disturbo al riposo con musica e schiamazzi. Inoltre siamo intervenuti per verificare alcuni ciclomotori rumorosi».