Monasterolo, incendio nel seminterrato di una abitazione: famiglia evacuata nella notte

Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero partite dall’area in cui era collocata un’asciugatrice. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, ma l’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che il fuoco si propagasse al resto della struttura, contenendo i danni e mettendo in sicurezza l’edificio. Fortunatamente non si registrano feriti. La famiglia residente è stata costretta a lasciare l’abitazione in via precauzionale. L’area è stata messa in sicurezza, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto.