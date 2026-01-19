Burger button
Cronaca / Valle Cavallina
Lunedì 19 Gennaio 2026

Trescore, malfunzionamento alla caldaia. Trattamento in camera iperbarica per una donna di 87 anni

L’INCIDENTE. Nel pomeriggio di sabato 17 gennaio. Prima il trasporto all’ospedale di Seriate, poi il trasferimento a Zingonia.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La camera iperbarica dell’istituto Habilita di Zingonia
La camera iperbarica dell’istituto Habilita di Zingonia

Zingonia

Una donna di 87 anni è rimasta intossicata dopo un probabile malfunzionamento della caldaia di casa, nel pomeriggio di sabato 17 gennaio, rendendo necessario un trattamento di ossigeno terapia in camera iperbarica all’Habilita di Zingonia.

L’incidente a Trescore Balneario. Allertati i soccorsi, la donna è stata trasportata all’ospedale di Seriate e, poco prima delle 16, trasferita a Zingonia per il trattamento in carica iperbarica.

