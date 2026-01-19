Cronaca / Valle Cavallina
Lunedì 19 Gennaio 2026
Trescore, malfunzionamento alla caldaia. Trattamento in camera iperbarica per una donna di 87 anni
L’INCIDENTE. Nel pomeriggio di sabato 17 gennaio. Prima il trasporto all’ospedale di Seriate, poi il trasferimento a Zingonia.
Zingonia
Una donna di 87 anni è rimasta intossicata dopo un probabile malfunzionamento della caldaia di casa, nel pomeriggio di sabato 17 gennaio, rendendo necessario un trattamento di ossigeno terapia in camera iperbarica all’Habilita di Zingonia.
L’incidente a Trescore Balneario. Allertati i soccorsi, la donna è stata trasportata all’ospedale di Seriate e, poco prima delle 16, trasferita a Zingonia per il trattamento in carica iperbarica.
