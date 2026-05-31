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Cronaca / Valle Cavallina Domenica 31 Maggio 2026

Trescore, rubato il cane in legno dalla statua di San Rocco

IL COLPO. Furto nella chiesa della Madonna di Lourdes: sparita la statuetta lignea del cane che accompagnava San Rocco. Il parroco ha denunciato l’episodio ai carabinieri.

Lettura meno di un minuto.
Monica Armeli
Monica Armeli
Trescore, rubato il cane in legno dalla statua di San Rocco
La base della statua dove è stato rimosso il cane

Trescore

Furto nella chiesa della Madonna di Lourdes a ridosso della parrocchiale di Trescore: è sparito il piccolo cane in legno che accompagnava la statua ottocentesca di San Rocco. A rendere pubblica la notizia, è stato il parroco don Mauro Arizzi durante la Messa. Con parole di amarezza ha spiegato: «È stato rubato il cane di San Rocco, non è scappato, qualcuno l’ha trafugato». Il grazioso cagnolino di legno scolpito che con un pane in bocca ricorda la sua fedeltà al Santo Pellegrino.

Trescore, rubato il cane in legno dalla statua di San Rocco
Furto nella chiesa della Madonna di Lourdes

Il furto risale alla giornata di venerdì 29 maggio. La scoperta è avvenuta quando alcuni fedeli, entrando in chiesa, si sono accorti della mancanza della statuetta lignea. In un primo momento si è pensato a un possibile spostamento o a un intervento di restauro, ma ben presto è apparso chiaro che si trattava di un furto. La segnalazione è stata immediata, il parroco ha formalizzato denuncia ai carabinieri della stazione locale. I militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo nella chiesa della Madonna di Lourdes e avviato le verifiche del caso, raccogliendo le prime informazioni utili a ricostruire la dinamica del furto e a individuare eventuali responsabili.

Il furto risale alla giornata di venerdì 29 maggio. La scoperta è avvenuta quando alcuni fedeli, entrando in chiesa, si sono accorti della mancanza della statuetta lignea

Al momento si valutano anche eventuali immagini di videosorveglianza presenti in zona. L’episodio ha suscitato amarezza all’interno della comunità parrocchiale di Trescore, dove il manufatto non è solo un elemento decorativo della chiesa, ma anche parte del patrimonio devozionale legato alla figura di San Rocco.

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