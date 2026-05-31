Trescore, rubato il cane in legno dalla statua di San Rocco

Furto nella chiesa della Madonna di Lourdes a ridosso della parrocchiale di Trescore: è sparito il piccolo cane in legno che accompagnava la statua ottocentesca di San Rocco. A rendere pubblica la notizia, è stato il parroco don Mauro Arizzi durante la Messa. Con parole di amarezza ha spiegato: «È stato rubato il cane di San Rocco, non è scappato, qualcuno l’ha trafugato». Il grazioso cagnolino di legno scolpito che con un pane in bocca ricorda la sua fedeltà al Santo Pellegrino.

Furto nella chiesa della Madonna di Lourdes

Il furto risale alla giornata di venerdì 29 maggio. La scoperta è avvenuta quando alcuni fedeli, entrando in chiesa, si sono accorti della mancanza della statuetta lignea. In un primo momento si è pensato a un possibile spostamento o a un intervento di restauro, ma ben presto è apparso chiaro che si trattava di un furto. La segnalazione è stata immediata, il parroco ha formalizzato denuncia ai carabinieri della stazione locale. I militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo nella chiesa della Madonna di Lourdes e avviato le verifiche del caso, raccogliendo le prime informazioni utili a ricostruire la dinamica del furto e a individuare eventuali responsabili.