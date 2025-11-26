A Sant’Omobono arriva la pista di pattinaggio

A Berbenno, sabato 6 dicembre, piazza Roma si trasformerà nel cuore pulsante delle festività con i Mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco: dalle 14 alle 21 le bancarelle proporranno prodotti artigianali, specialità gastronomiche e street-food. Il pomeriggio sarà dedicato soprattutto alle famiglie, con trucca bimbi, mascotte e trampolieri tra le 15 e le 18, sempre alle 15 prenderà il via la camminata dei Babbo Natale per adulti e bambini organizzata dai «Pestakilometri», con prenotazione obbligatoria. Non mancheranno i laboratori creativi, dalle 15 alle 17,30, e alle 16 lo spettacolo «Fiocco di Neve e la scommessa di Babbo Natale» nel salone dell’oratorio. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva sarà la Casa di Babbo Natale, allestita nella Casa Museo Andrea Previtali e raggiungibile tramite navetta gratuita.