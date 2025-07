Finge malore e fugge dalla volante: ritrovato nascosto su un furgone sulla Briantea

«Mi sento male, devo vomitare». Con queste parole si è allontanato dalla volante della polizia di Stato che lo stava trasferendo da una questura non lombarda per una udienza a Torino e che si era fermata nella zona di via delle Valli, in città, per fare rifornimento. Poi però, in un attimo, ha spintonato gli agenti e si è messo a correre, facendo perdere le sue tracce. Protagonista un extracomunitario che lunedì pomeriggio si trovava in città con un equipaggio della polizia, su una volante appartenente alla questura di un’altra regione: erano diretti a Torino, dove il giovane straniero – che non era in stato di arresto – sarebbe dovuto comparire per un’udienza e probabilmente poi essere ospitato nel locale centro di permanenza. Invece ha approfittato della sosta per il rifornimento per darsi alla fuga. Una fuga che è poi stata a tratti anche rocambolesca, ma che si è conclusa positivamente, visto che il giovane è stato rintracciato nella zona di Palazzago, sulla Briantea, nascosto nel cassone telonato di un furgone in viaggio da Bergamo verso Lecco.