Cronaca / Valle Imagna
Venerdì 08 Agosto 2025
Palazzago, incidente con il parapendio: grave un 27enne di Pradalunga
I SOCCORSI. L’avvitamento durante l’atterraggio e poi la caduta: è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Palazzago
Un giovane di Pradalunga, 27enne, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un incidente in parapendio.
Era decollato dal «pratino», tra Roncola e e il monte Linzone, e sarebbe dovuto atterrare sul pratone del «Volo libero Bergamo» a Palazzago, sul confine con Almenno San Bartolomeo. Avvicinandosi a terra si è avvitato su sé stesso ed è caduto violentemente a terra. Immediato l’allarme al 118 e l’arrivo dell’elisoccorso: non sarebbe in pericolo di vita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA