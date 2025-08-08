Palazzago, incidente con il parapendio: grave un 27enne di Pradalunga

Era decollato dal «pratino», tra Roncola e e il monte Linzone, e sarebbe dovuto atterrare sul pratone del «Volo libero Bergamo» a Palazzago, sul confine con Almenno San Bartolomeo. Avvicinandosi a terra si è avvitato su sé stesso ed è caduto violentemente a terra. Immediato l’allarme al 118 e l’arrivo dell’elisoccorso: non sarebbe in pericolo di vita.