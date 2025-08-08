Burger button
Cronaca / Valle Imagna
Venerdì 08 Agosto 2025

Palazzago, incidente con il parapendio: grave un 27enne di Pradalunga

I SOCCORSI. L’avvitamento durante l’atterraggio e poi la caduta: è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Remo Traina
Remo Traina

Un parapendio a Palazzago in una foto d’archivio
Un parapendio a Palazzago in una foto d’archivio

Palazzago

Un giovane di Pradalunga, 27enne, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un incidente in parapendio.

Era decollato dal «pratino», tra Roncola e e il monte Linzone, e sarebbe dovuto atterrare sul pratone del «Volo libero Bergamo» a Palazzago, sul confine con Almenno San Bartolomeo. Avvicinandosi a terra si è avvitato su sé stesso ed è caduto violentemente a terra. Immediato l’allarme al 118 e l’arrivo dell’elisoccorso: non sarebbe in pericolo di vita.

