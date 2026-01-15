Burger button
Cronaca / Valle Imagna
Giovedì 15 Gennaio 2026

Tre intossicati con una stufa a Corna Imagna. Trattamento in camera iperbarica a Zingonia

IL SOCCORSO. L’allarme è scattato nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio.

Redazione Web
Redazione Web

Zingonia

Nelle prime ore di giovedì 15 gennaio, all’Istituto Habilita di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per tre persone, classe 1972, 1973 e 2005, vittime di intossicazione da monossido di carbonio.

L’incidente a Corna Imagna, pare a causa della presenza di una stufa a legna in camera da letto. Allertati i soccorsi, i tre sono stati trasportati all’ospedale San Marco di Zingonia e poi trasferiti in Habilita per il trattamento in camera iperbarica.

