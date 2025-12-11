Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Giovedì 11 Dicembre 2025

Addio a Alfonso Pendezza: Era il «papà» del calcio-balilla

IL LUTTO. Fondatore, con il fratello Davide, della «Fas Pendezza»: è morto a 93 anni, venerdì i funerali a Villa d’Ogna.

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il cavalier Alfonso Pendezza
Il cavalier Alfonso Pendezza

Nonostante il successo della sua azienda, è sempre stato un uomo semplice, generoso e attento alle persone che aveva a fianco. In tanti piangono la scomparsa, mercoledì a Villa d’Ogna, del cavaliere Alfonso Pendezza, 93 anni, fondatore insieme al fratello Davide, nel 1964, della «Fas Pendezza», realtà che sa unire qualità e alta artigianalità e che fa conoscere il Made in Italy in tutto il mondo grazie ai suoi calcio-balilla, tavoli da ping pong e tavoli da biliardo. Un sogno, quello di Alfonso e Davide Pendezza, che ora continua grazie alla seconda generazione di famiglia.

Alfonso Pendezza, pur provato dall’età e dalla malattia, è stato forte e lucido fino agli ultimi giorni, sempre contraddistinto dalla gentilezza e dall’eleganza. Artigiano cresciuto con l’ingegno e la dedizione, si è prodigato per la famiglia, con l’inseparabile compagna di tutta la vita, l’amatissima moglie Maria, e le figlie Donatella e Simona.

La passione per lo sport

Ma il suo interesse era anche per lo sport, già presidente del Villa d’Ogna Calcio, oltre che per l’impegno civico, nell’Associazione Artigiani come in Comune. Dichiara il sindaco, Luca Pendezza: «Il cavalier Alfonso Pendezza era un’istituzione per la nostra comunità, sempre attento al paese, imprenditore di lunga data e amministratore comunale negli anni Settanta. È stato il punto di riferimento per l’Associazione dei Fanti, a Villa d’Ogna e a livello provinciale».

Proprio i Fanti, in particolare, si sono subito stretti alla vedova e a tutta la famiglia: «Perdiamo una colonna portante e ci sarà da esempio per il suo infaticabile sostegno. Per noi resterà il presidente, un grande presidente». Cordoglio al quale si uniscono il presidente provinciale Luciano Dehò e le sezioni di Clusone e Parre con le quali Pendezza aveva saputo intessere un profondo legame di stima e collaborazione. Soltanto pochi giorni fa aveva rilasciato, con una disponibilità che ha superato anche la fatica della situazione in cui già si trovava, una lunga intervista a una studentessa dell’Istituto «Romero» di Albino proprio per raccontare episodi legati alla Fanteria e alle guerre.

Alfonso Pendezza è ora composto nella camera ardente allestita nella sala adiacente alla chiesa parrocchiale di Villa d’Ogna, dove venerdì 12 dicembre alle 15 sarà celebrato il funerale. In tantissimi in queste ore rendono omaggio a una figura significativa il cui ricordo proseguirà nei tanti contesti in cui si è prodigata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Villa D'Ogna
Albino
Economia, affari e finanza
Affari (generico)
Tempo libero
Turismo
Sport
Calcio
Politica
Enti locali
Luca Pendezza
Fas Pendezza
comune