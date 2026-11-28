Addio a Bassanelli, fondò l’Unione sportiva Premolo
IL LUTTO. Ha insegnato Educazione fisica alla scuola media di Gorno per moltissimi anni. Amava la corsa, la montagna e la natura.Lettura 1 min.
Premolo
Non solo professore, ma anche allenatore, motivatore e punto di riferimento per molti giovani. Se n’è andato nella giornata di mercoledì 25 novembre, vinto da un male incurabile che in poco tempo non gli ha lasciato scampo, Ruggero Bassanelli, 76enne nato a Parre ma vissuto a Premolo. Classe 1950, dopo aver concluso l’Isef (istituto superiore di educazione fisica), ha insegnato Educazione fisica agli studenti della scuola media di Gorno per moltissimi anni. A Premolo, nel 1977, ha fondato l’Unione sportiva Premolo, indirizzando tanti giovani all’atletica leggera. Inoltre lui stesso è stato atleta sino a poco tempo fa, disputando maratone e gare di corsa in montagna.
Innamorato della natura
«Ha insegnato a Gorno dai primi anni Ottanta – ricorda Enula, la figlia – sino al 2010 circa. E lì ha lasciato il segno in molti ragazzi. Ha poi concluso la sua carriera professionale in altri istituti. Lo sport era per lui uno stile di vita, tant’è che è stato il fondatore dell’Unione sportiva Premolo nel 1977, trascinando una marea di ragazzi. La società è arrivata ad avere sino a 140 atleti: un record per un paese così piccolo. Erano anni bui quelli, segnati dal dilagare della droga anche in Alta Valle Seriana, e per alcuni ha rappresentato una salvezza portandoli sulla retta via tramite lo sport». Come atleta, ha militato in diverse società, passando da La Recastello, ma anche Atletica Paratico e Ana Bergamo.
«Il suo lavoro patrimonio della comunità»
«Ha gareggiato sin che ha potuto – prosegue –, ottenendo anche titoli a livello nazionale. Oltre alla corsa, amava tantissimo la montagna e la natura in generale. È stato tra i soci fondatori del gruppo Flora alpina bergamasca, e grande conoscitore del territorio, soprattutto quello premolese». «Con la scomparsa di Ruggero Bassanelli – riferisce il sindaco, Omar Seghezzi –, Premolo perde un appassionato sportivo e conoscitore della natura: percorsi, geologia, flora, fauna e tanto altro. Pur non essendo mancate negli anni vedute diverse, poco prima della malattia avevamo avviato un nuovo progetto insieme. Resta il suo prezioso contributo culturale, frutto di studi, osservazioni, eventi e pubblicazioni con il Comune, che rimarranno un patrimonio di tutta la comunità». Nella mattinata di venerdì 27 novembre, al termine di un momento di preghiera, la salma è stata condotta al tempio crematorio.
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