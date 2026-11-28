Non solo professore, ma anche allenatore, motivatore e punto di riferimento per molti giovani. Se n’è andato nella giornata di mercoledì 25 novembre, vinto da un male incurabile che in poco tempo non gli ha lasciato scampo, Ruggero Bassanelli, 76enne nato a Parre ma vissuto a Premolo. Classe 1950, dopo aver concluso l’Isef (istituto superiore di educazione fisica), ha insegnato Educazione fisica agli studenti della scuola media di Gorno per moltissimi anni. A Premolo, nel 1977, ha fondato l’Unione sportiva Premolo, indirizzando tanti giovani all’atletica leggera. Inoltre lui stesso è stato atleta sino a poco tempo fa, disputando maratone e gare di corsa in montagna.

Innamorato della natura

«Ha insegnato a Gorno dai primi anni Ottanta – ricorda Enula, la figlia – sino al 2010 circa. E lì ha lasciato il segno in molti ragazzi. Ha poi concluso la sua carriera professionale in altri istituti. Lo sport era per lui uno stile di vita, tant’è che è stato il fondatore dell’Unione sportiva Premolo nel 1977, trascinando una marea di ragazzi. La società è arrivata ad avere sino a 140 atleti: un record per un paese così piccolo. Erano anni bui quelli, segnati dal dilagare della droga anche in Alta Valle Seriana, e per alcuni ha rappresentato una salvezza portandoli sulla retta via tramite lo sport». Come atleta, ha militato in diverse società, passando da La Recastello, ma anche Atletica Paratico e Ana Bergamo.

«Il suo lavoro patrimonio della comunità»