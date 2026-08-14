Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Venerdì 14 Agosto 2026

Addio a Naveen, aveva vinto da poco il festival «BravoGrazie»

IL LUTTO. La Val Seriana piange Naveen Cassera, 38 anni, comico bergamasco di origini indiane che pochi giorni fa aveva vinto il festival «BravoGrazie» e sognava il palco di Zelig. I funerali saranno celebrati lunedì alle 10 nella chiesa di Fiorano al Serio.

Lettura meno di un minuto.
Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Addio a Naveen, aveva vinto da poco il festival «BravoGrazie»
Naveen Cassera aveva vinto da poco il festival «BravoGrazie»

Gazzaniga

Non ride più nessuno, in Val Seriana. Naveen Cassera, 38 anni, è morto lasciando sgomenti familiari, amici e quanti avevano iniziato a conoscerlo per il suo talento comico.

Nato in India e adottato da una famiglia di Gazzaniga quando aveva pochi mesi, viveva a Fiorano al Serio. Da circa un anno aveva deciso di dedicarsi con convinzione alla comicità, frequentando corsi a Milano e iniziando a esibirsi in diversi locali.

Pochi giorni fa aveva vinto in Valle d’Aosta il festival «BravoGrazie», manifestazione che in passato ha lanciato molti comici. Aveva conquistato la giuria con un monologo sulla sua infanzia in una famiglia bergamasca, giocando con ironia su stereotipi, identità e appartenenza. Quella vittoria sembrava poter aprire nuove prospettive, con il sogno di arrivare in autunno sul palco di Zelig. Giovedì sera, però, una profonda sofferenza interiore ha avuto il sopravvento.

Lunedì 17 agosto i funerali

Cassera lascia la moglie, i figli e la famiglia. La camera ardente è allestita nella casa del commiato in via Salici a Gazzaniga: è aperta dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 19. I funerali saranno celebrati lunedì 17 agosto alle 10 nella chiesa di Fiorano Al Serio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiorano al Serio
Decessi
Morte
Luciana Littizzetto
Enrico Bertolino
Max Pisu
Naveen Cassera
Teresa Mannino
zelig
Atalanta