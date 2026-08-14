Addio a Naveen, aveva vinto da poco il festival «BravoGrazie»

Non ride più nessuno, in Val Seriana. Naveen Cassera, 38 anni, è morto lasciando sgomenti familiari, amici e quanti avevano iniziato a conoscerlo per il suo talento comico.

Nato in India e adottato da una famiglia di Gazzaniga quando aveva pochi mesi, viveva a Fiorano al Serio. Da circa un anno aveva deciso di dedicarsi con convinzione alla comicità, frequentando corsi a Milano e iniziando a esibirsi in diversi locali.

Pochi giorni fa aveva vinto in Valle d’Aosta il festival «BravoGrazie», manifestazione che in passato ha lanciato molti comici. Aveva conquistato la giuria con un monologo sulla sua infanzia in una famiglia bergamasca, giocando con ironia su stereotipi, identità e appartenenza. Quella vittoria sembrava poter aprire nuove prospettive, con il sogno di arrivare in autunno sul palco di Zelig. Giovedì sera, però, una profonda sofferenza interiore ha avuto il sopravvento.

Lunedì 17 agosto i funerali