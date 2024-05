Aggredita dal compagno a Casnigo, resta grave la 24enne

La richiesta d’aiuto

La telefonata al «112» è arrivata alle 11,52: una chiamata concitata, di pochi attimi, nella quale la ventiquattrenne – che è residente a Gorle – ha riferito di essere ferita, chiedendo subito l’invio dei mezzi di soccorso, visto che perdeva sangue.

In codice rosso, dunque con la massima urgenza, la centrale operativa del 118 ha inviato in via Carrali, da dove proveniva la telefonata, l’automedica, due ambulanze, l’elisoccorso e anche il Soccorso alpino, visto che il luogo in cui si trovava la ventiquattrenne era indicato come impervio, in un bosco appunto. In realtà la giovane ucraina era a terra poco distante dalla strada asfaltata, vicino alla macchina con la quale lei e il fidanzato erano arrivati fin lì.