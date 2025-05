Albino piange lo scultore Ponti: la sua via delle pietre un museo all’aperto

Si è spento nella notte tra sabato e domenica 25 maggio, all’età di 87 anni, l’artista Remo Ponti: originario di Cavernago, ma ormai albinese di adozione, era molto conosciuto per il muro di pietre che ha scolpito nel corso di una dozzina di anni in località Piazzo, oltre che per la statua del «Mio Moroni», collocata da un paio d’anni in centro ad Albino.