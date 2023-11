Alzano, pronta la «Fontana della comunità», omaggio alle vittime del Covid

Dopo quasi un anno di lavori, la «Fontana della comunità» è ormai pronta per l’inaugurazione. Il taglio del nastro è in programma per sabato 11 novembre, solennità di San Martino, a un anno di distanza esatto dalla costituzione del Comitato, nato appositamente per realizzare questo monumento. La Pro loco, il gruppo Alpini e l’associazione Protezione volontaria civile di Alzano hanno unito le forze e hanno trovato il sostegno anche di altre associazioni e fondazioni del territorio, oltre alla generosità di molti alzanesi. «Il costo complessivo dell’opera è stato di circa 135mila euro – spiega Giuseppe Trionfini, Penna nera di Alzano, tra i promotori dell’iniziativa –. A oggi abbiamo raccolto quasi tutta la somma, siamo a circa 125mila euro».