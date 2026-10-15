Alzano, si è spenta la volontaria Lisa. «Lei c’era sempre»

Con la sua generosa disponibilità e la sua presenza costante, Lisa Pinetti era una persona apprezzata da tutti ad Alzano, dove da anni era volontaria della Protezione volontaria civile. Classe 1961, Manuela (ma nota a tutti come Lisa) è stata stroncata da un malore che in poco tempo non le ha lasciato speranza: si è spenta nella notte tra martedì e mercoledì 14 ottobre.

«Era una grande volontaria, sempre disponibile – ricorda Francesco Rossoni, della Pvc –. Dava una mano in cucina, era sempre presente per ogni manifestazione e quando ero solo al campo di addestramento per le esercitazioni pratiche lei veniva sempre a darmi una mano».