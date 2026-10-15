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Cronaca / Valle Seriana Giovedì 15 Ottobre 2026

Alzano, si è spenta la volontaria Lisa. «Lei c’era sempre»

IL LUTTO. Classe 1961, Manuela (ma nota a tutti come Lisa) è stata stroncata da un malore che in poco tempo non le ha lasciato speranza: si è spenta nella notte tra martedì e mercoledì 14 ottobre.

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Francesco Ferrari
Francesco Ferrari
Alzano, si è spenta la volontaria Lisa. «Lei c’era sempre»
Lisa Pinetti, volontariadi Protezione civile

Alzano Lombardo.

Con la sua generosa disponibilità e la sua presenza costante, Lisa Pinetti era una persona apprezzata da tutti ad Alzano, dove da anni era volontaria della Protezione volontaria civile. Classe 1961, Manuela (ma nota a tutti come Lisa) è stata stroncata da un malore che in poco tempo non le ha lasciato speranza: si è spenta nella notte tra martedì e mercoledì 14 ottobre.

«Era una grande volontaria, sempre disponibile – ricorda Francesco Rossoni, della Pvc –. Dava una mano in cucina, era sempre presente per ogni manifestazione e quando ero solo al campo di addestramento per le esercitazioni pratiche lei veniva sempre a darmi una mano».

Il sindaco di Alzano, Camillo Bertocchi, l’ha ricordata come «persona straordinariamente solare, altruista e sempre disponibile ad aiutare o anche solo a dire una parola buona»

Una decina di giorni fa aveva partecipato all’esercitazione intercomunale a Nembro. «Poi mandato un messaggio, dicendomi che mi avrebbe fatto sapere presto se sarebbe riuscita ad essere presente al campo di addestramento nelle prossime domeniche» continua Rossoni. Il sindaco di Alzano, Camillo Bertocchi, l’ha ricordata come «persona straordinariamente solare, altruista e sempre disponibile ad aiutare o anche solo a dire una parola buona». Anche la vicesindaca di Nembro, Sara Bergamelli, ne parla come di «una persona sensibile, sempre disponibile, socievole, con parole buone da donare a tutti, con lei c’era stata subito sintonia». I funerali saranno celebrati sabato alle 14,30 ad Alzano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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