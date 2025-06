Ardesio ottiene la bandiera arancione del Touring Club

Cresce a 295 il numero di località eccellenti nell’entroterra italiano.5 nuovi borghi sono stati certificati con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, marchio di qualità turistico-ambientale: sono Ardesio a Bergamo e Limone sul Garda (BS) in Lombardia, Diano Castello (IM) in Liguria, Montalto delle Marche (AP) nelle Marche e Bassano in Teverina (VT) nel Lazio.