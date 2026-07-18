Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Sabato 18 Luglio 2026

Atalanta, la prima formazione di Sarri: le scelte per l’amichevole con l’Under 23

CALCIO. A Clusone il test in famiglia dopo la prima settimana di ritiro: fischio d’inizio alle 17, diretta sul canale YouTube del club, in collaborazione con Bergamo Tv.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, la prima formazione di Sarri: le scelte per l’amichevole con l’Under 23

Clusone

A Clusone è il giorno della prima uscita per l’Atalanta firmata Maurizio Sarri. Alle 17 - con diretta sul canale YouTube del club, in collaborazione con Bergamo Tv - va in scena l’amichevole contro l’Under 23 del nuovo allenatore Beati.

Le formazioni

Queste le formazioni ufficiali:
Atalanta (4-3-3-): Carnesecchi; Zappacosta, Djimsiti, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Zalewski; Vavassori, Scamacca, Raspadori.
Atalanta Under 23 (4-3-3): Anelli; Idele, Mirra, Guerini, Navarro; Mendicino, Ruiz, Ghislandi; Bonanomi, Zanaboni, Baldo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clusone
Calcio
Sport
Bergamo tv