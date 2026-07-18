Atalanta, la prima formazione di Sarri: le scelte per l’amichevole con l’Under 23
CALCIO. A Clusone il test in famiglia dopo la prima settimana di ritiro: fischio d’inizio alle 17, diretta sul canale YouTube del club, in collaborazione con Bergamo Tv.Lettura meno di un minuto.
Clusone
A Clusone è il giorno della prima uscita per l’Atalanta firmata Maurizio Sarri. Alle 17 - con diretta sul canale YouTube del club, in collaborazione con Bergamo Tv - va in scena l’amichevole contro l’Under 23 del nuovo allenatore Beati.
Le formazioni
Queste le formazioni ufficiali:
Atalanta (4-3-3-): Carnesecchi; Zappacosta, Djimsiti, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Zalewski; Vavassori, Scamacca, Raspadori.
Atalanta Under 23 (4-3-3): Anelli; Idele, Mirra, Guerini, Navarro; Mendicino, Ruiz, Ghislandi; Bonanomi, Zanaboni, Baldo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA