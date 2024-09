Auto fuori strada: grosso spavento per una 19enne e per il fratello di 15, illesi

Sono usciti fortunatamente illesi dall’incidente che ha coinvolto la loro automobile che stava percorrendo via Vittorio Emanuele a Clusone nella mattinata di martedì 24 settembre .

Grosso spavento per una 19enne e per il passeggero, il fratello di 15, che a causa di un colpo di sonno della ragazza sono usciti di strada con l’auto verso le 7.20. L’auto, dopo aver colpito un’aiuola, ha abbattuto due cartelli stradali per poi fermarsi contro il muro di un’abitazione.