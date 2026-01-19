Una situazione che si ripete

A nulla sono valsi gli appelli

«Abbiamo la piazzola ecologica e tutte le possibilità per poter conferire in maniera corretta ed adeguata i propri rifiuti, basta con l’abbandono di rifiuti»

Presto però i «furbetti» potranno essere individuati. «Stanchi ed esasperati – prosegue il sindaco -, e considerato che nulla è cambiato nonostante i ripetuti appelli, a breve abbiamo stabilito di procedere con l’installazione di telecamere in zona. Obiettivo individuare e poter risalire agli autori, così da procedere anche con le dovute sanzioni. È un gesto vile, che va a inquinare l’ambiente, considerando la bellissima area naturale in cui siamo, che merita di essere salvaguardata il più possibile. Abbiamo la piazzola ecologica e tutte le possibilità per poter conferire in maniera corretta ed adeguata i propri rifiuti, basta con l’abbandono di rifiuti».