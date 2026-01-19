Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 19 Gennaio 2026
Basta rifiuti abbandonati, a Gorno arrivano
le telecamere
LA STRETTA. La decisione del Comune dopo i ripetuti casi di immondizia lasciata nella zona di Grina: «Ora si corre ai ripari».
Un fenomeno che si ripete da troppo tempo, ora l’amministrazione comunale dice basta. A Gorno in località Grina, sopra l’abitato del paese, ai piedi del monte Grem da diverso tempo vengono abbandonati rifiuti di ogni genere a fianco di un cassonetto. Nonostante i ripetuti appelli e cartelli apposti in zona, l’azione di incivili persiste imperterrita, così il Comune ha deciso di correre ai ripari installando telecamere di videosorveglianza.
Una situazione che si ripete
«Purtroppo la situazione si ripete – spiega il sindaco Giampiero Calegari –. Un gesto incivile, che oltretutto comporta un dispendio economico e di tempo per l’amministrazione. L’operaio comunale deve, infatti, recarsi sul posto, pulire e conferire le varie tipologie di rifiuti abbandonati. Oltre a ledere uno spazio pubblico, patrimonio della collettività».
A nulla sono valsi gli appelli
«Abbiamo la piazzola ecologica e tutte le possibilità per poter conferire in maniera corretta ed adeguata i propri rifiuti, basta con l’abbandono di rifiuti»
Presto però i «furbetti» potranno essere individuati. «Stanchi ed esasperati – prosegue il sindaco -, e considerato che nulla è cambiato nonostante i ripetuti appelli, a breve abbiamo stabilito di procedere con l’installazione di telecamere in zona. Obiettivo individuare e poter risalire agli autori, così da procedere anche con le dovute sanzioni. È un gesto vile, che va a inquinare l’ambiente, considerando la bellissima area naturale in cui siamo, che merita di essere salvaguardata il più possibile. Abbiamo la piazzola ecologica e tutte le possibilità per poter conferire in maniera corretta ed adeguata i propri rifiuti, basta con l’abbandono di rifiuti».
