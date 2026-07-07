Cascate del Serio in notturna: lo spettacolo sabato 11 luglio

La gestione dei parcheggi sarà demandata all’Associazione giovani, mentre l’aspetto logistico in quota verrà curato dalla Croce Blu di Gromo dove alcuni suoi volontari posizioneranno, nei pressi dell’Osservatorio floro-faunistico, i singoli moto-fari che illumineranno il triplice salto; l’arrivo della massa d’acqua è in programma per le 22. Non essendo previsto un servizio di bus navetta dai parcheggi fuori dal paese si consiglia di arrivare sul posto con adeguato anticipo per usufruire di un posto auto più vicino all’imbocco dei sentieri e di munirsi di una pila frontale per la discesa.