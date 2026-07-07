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Cronaca / Valle Seriana Martedì 07 Luglio 2026

Cascate del Serio in notturna: lo spettacolo sabato 11 luglio

VALBONDIONE. Torna sabato 11 luglio a Valbondione il classico appuntamento con le cascate del Serio in notturna.

Lettura meno di un minuto.
Cascate del Serio in notturna: lo spettacolo sabato 11 luglio

La gestione dei parcheggi sarà demandata all’Associazione giovani, mentre l’aspetto logistico in quota verrà curato dalla Croce Blu di Gromo dove alcuni suoi volontari posizioneranno, nei pressi dell’Osservatorio floro-faunistico, i singoli moto-fari che illumineranno il triplice salto; l’arrivo della massa d’acqua è in programma per le 22. Non essendo previsto un servizio di bus navetta dai parcheggi fuori dal paese si consiglia di arrivare sul posto con adeguato anticipo per usufruire di un posto auto più vicino all’imbocco dei sentieri e di munirsi di una pila frontale per la discesa.

Gli eventi

«Tra gli eventi in programma – fanno sapere dall’Ufficio turistico – segnaliamo innanzitutto quello promosso da Enel dalle 10. Accompagnati da una guida si potrà infatti visitare la centrale di Dossi dopo aver percorso la ciclabile che si snoda dal paese; l’iniziativa è gratuita e chi volesse parteciparvi può dare la propria adesione contattando noi. Dalle 17, lungo le vie del paese, ci sarà invece l’intrattenimento con la musica folkloristica proposta dal Duo Mazzola».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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