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Cronaca / Valle Seriana Sabato 18 Luglio 2026

Casnigo, ancora sosta selvaggia alla «Coston Beach». Controlli e sanzioni

IL CASO. Le auto di chi va in gita lungo il Serio invadono la Statale, ma anche una strada locale. «I nostri camion non riescono più a passare».

Lettura 1 min.
Michela Gaiti
Michela Gaiti Collaboratore

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Casnigo, ancora sosta selvaggia alla «Coston Beach». Controlli e sanzioni
L’intervento dei carabinieri nei giorni scorsi

Erano poche le auto in sosta selvaggia venerdì 17 luglio al ponte del Costone. Uno scenario insolito: essendo l’area del Coston Beach uno dei «lidi» più gettonati della Valle Seriana, e divenuto noto anche per l’omonima canzone del Bepi, in molti per raggiungerlo sono soliti posteggiare lungo la statale 671 a ridosso della carreggiata in direzione Bergamo, oppure nella laterale via Oltre Serio, strada sterrata comunale, sul territorio di Casnigo, lungo la quale però è disposto il divieto di sosta. Ma purtroppo niente sembra arrestare la sosta abusiva. Un disagio che si ripete ogni anno, in concomitanza con l’arrivo del caldo. E che nei giorni scorsi ha portato a nuovi controlli e sanzioni da parte dei carabinieri.

«I nostri camion non passano»

«Per noi è un grosso problema – riferisce Antonio Moro, uno dei titolari della società Edilstrade di Peia, che proprio in via Oltre Serio ha un deposito –. Tutte le estati si ripete la stessa situazione. Auto che parcheggiano lungo la via, e non ci consentono di transitare con i nostri mezzi pesanti. Nonostante abbiamo affisso anche un cartello, la gente parcheggia comunque. Per i nostri fornitori, ma anche per i dipendenti che soprattutto nel pomeriggio devono recarsi al magazzino, diventa impossibile accedere. Così, serve aspettare l’intervento delle forze dell’ordine e del carro attrezzi. Una perdita di tempo non indifferente, ma anche una questione di sicurezza: accedendo dalla statale, e considerato l’elevato numero di auto che transita in quella zona, nell’eseguire poi le varie manovre a bordo di mezzi pesanti, il rischio di incidenti è sempre elevato. La strada viene impiegata anche da altre due società, con proprietà in zona, ma il problema è principalmente nostro per via dei camion di grosse dimensioni».

Rimosse diverse auto

Il Comando compagnia Carabinieri di Clusone invita chiunque si voglia recare nella zona del fiume Serio a non posteggiare veicoli e motocicli lungo la strada comunale di via Oltre Serio, così come lungo la statale. Si tratta di luoghi non idonei al parcheggio, per ragioni anche di sicurezza. Nelle ultime settimane i militari sono intervenuti per rimuovere diversi mezzi posteggiati lungo via Oltre Serio (l’ultimo episodio giovedì 16 luglio), sanzionando anche i proprietari dei veicoli, secondo quanto previsto dal Codice della strada. L’area del Coston Beach può essere raggiunta in sicurezza posteggiando l’auto a Ponte Nossa, nella zona della stazione, e facendo una breve passeggiata lungo la pista ciclabile della Valle Seriana che costeggia proprio il fiume Serio e con accesso diretto al «lido».

«Siamo al corrente del problema – aggiunge il sindaco di Casnigo, Enzo Poli – che si ripete ogni anno nella zona, così come l’abbandono di rifiuti da parte di chi la frequenta. Come Comune facciamo il possibile per vigilare, pur con le carenze di organico».

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