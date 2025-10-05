Castione della Presolana, trovato senza vita il corpo di Carlo Bendotti

È stato trovato senza vita domenica 5 ottobre, nella zona del salto degli sposi, il corpo di Carlo Bendotti, classe 1942, ex gestore del Bar «Piccolo Museo» al Passo della Presolana, disperso dalla mattinata di sabato 4. Era uscito di casa, senza telefono, per una passeggiata: secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso la vita dopo essere scivolato in un canalone.

Le ricerche e il ritrovamento

Dopo le iniali ricerche, nel pomeriggio di sabato 4 ottobre la famiglia ha sporto denuncia e sul posto sono arrivati il Soccorso alpino VI delegazione orobica di Clusone e i Vigili del fuoco oltre al Corpo volontari Presolana. Presente anche la sindaca di Castione Samantha Tagliaferri e il comandante dei carabinieri di Clusone il capitano Maurizio Guadalupi.