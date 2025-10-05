Cronaca / Valle Seriana
Castione della Presolana, trovato senza vita il corpo di Carlo Bendotti
LA TRAGEDIA. Le ricerche da sabato 4 ottobre. Recuperato in un canalone nella zona del salto degli sposi.
Castione della Presolana
È stato trovato senza vita domenica 5 ottobre, nella zona del salto degli sposi, il corpo di Carlo Bendotti, classe 1942, ex gestore del Bar «Piccolo Museo» al Passo della Presolana, disperso dalla mattinata di sabato 4. Era uscito di casa, senza telefono, per una passeggiata: secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso la vita dopo essere scivolato in un canalone.
Le ricerche e il ritrovamento
Dopo le iniali ricerche, nel pomeriggio di sabato 4 ottobre la famiglia ha sporto denuncia e sul posto sono arrivati il Soccorso alpino VI delegazione orobica di Clusone e i Vigili del fuoco oltre al Corpo volontari Presolana. Presente anche la sindaca di Castione Samantha Tagliaferri e il comandante dei carabinieri di Clusone il capitano Maurizio Guadalupi.
Nella prima mattinata di domenica 5 ottobre, la salma è stata trovata dal Soccorso alpino della Guardia di finanza di Edolo e recuperata dall’elicottero dei Vigili del fuoco di Brescia, prima di essere trasferita al cimitero di Angolo Terme, nel Bresciano, e restituita ai familiari.
