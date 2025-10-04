Cronaca / Valle Seriana
Sabato 04 Ottobre 2025
Passo Presolana, si cerca Carlo Bendotti del Bar Piccolo Museo
SCOMPARSO. L’uomo è uscito in mattinata direzione Salto degli Sposi e non è più rientrato.
Castione della Presolana
Un messaggio su Facebook con la richiesta di aiuto per ritrovare Carlo Bendotti, del Bar Piccolo Museo al Passo al Passo della Presolana.
L’uomo si è allontanato in mattinata in direzione del Salto degli sposi e non è più rientrato. Se qualcuno lo avesse incontrato o visto nei dintorni può chiamare il numero 333-493-6548.
Ecc il post dei famigliari pubblicato su Facebook.
https://www.facebook.com/groups/626639390766851/permalink/24421386254198831/?mibextid=wwXIfr
