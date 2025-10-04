Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 04 Ottobre 2025

Passo Presolana, si cerca Carlo Bendotti del Bar Piccolo Museo

SCOMPARSO. L’uomo è uscito in mattinata direzione Salto degli Sposi e non è più rientrato.

Carlo Bendotti del Bar Piccolo Museo del Passo della Presolana
Carlo Bendotti del Bar Piccolo Museo del Passo della Presolana

Castione della Presolana

Un messaggio su Facebook con la richiesta di aiuto per ritrovare Carlo Bendotti, del Bar Piccolo Museo al Passo al Passo della Presolana.

L’uomo si è allontanato in mattinata in direzione del Salto degli sposi e non è più rientrato. Se qualcuno lo avesse incontrato o visto nei dintorni può chiamare il numero 333-493-6548.

Ecc il post dei famigliari pubblicato su Facebook.
https://www.facebook.com/groups/626639390766851/permalink/24421386254198831/?mibextid=wwXIfr

© RIPRODUZIONE RISERVATA

