CercaBergamo, hai indovinato il particolare misterioso? Ecco la soluzione e la storia che nasconde - Foto e video

Una fisarmonica di legno/oppure/ un cappello di legno era il dettaglio da indovinare questa settimana con il nuovo appuntamento della rubrica « CercaBergamo ». Avete capito dove si trova? Avete risposto al sondaggio? In questa puntata sveliamo la soluzione e vi raccontiamo la storia di questo luogo. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo , edizione cartacea o digitale .