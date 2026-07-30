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Cronaca / Valle Seriana Giovedì 30 Luglio 2026
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CercaBergamo, hai indovinato il particolare misterioso? Ecco la soluzione e la storia che nasconde - Foto e video

IL GIOCO DELL’ESTATE. Questo è l’indizio che porta al quiz dell’ottava puntata nel nostro gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Ecco la soluzione.

Lettura 3 min.
Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

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CercaBergamo, hai indovinato il particolare misterioso? Ecco la soluzione e la storia che nasconde - Foto e video

Clusone

Una fisarmonica di legno/oppure/ un cappello di legno era il dettaglio da indovinare questa settimana con il nuovo appuntamento della rubrica « CercaBergamo ». Avete capito dove si trova? Avete risposto al sondaggio? In questa puntata sveliamo la soluzione e vi raccontiamo la storia di questo luogo. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo , edizione cartacea o digitale .

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