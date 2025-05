Clusone, dispensa vuota e riscaldamento staccato: la spesa dei carabinieri per due anziani in difficoltà

L’uomo ha spiegato ai carabinieri che lui e la moglie non hanno abbastanza soldi per sostenere i costi per assicurazione, revisione, rinnovo della patente

Senza riscaldamento e acqua calda

Per notificare le contestazioni, con il consenso dell’uomo, si sono recati presso la sua abitazione, dove si trovava anche la moglie. Fin da subito, i militari hanno notato un forte stato di degrado sociale: l’uomo ha spiegato loro che non hanno abbastanza soldi per sostenere i costi per assicurazione, revisione, rinnovo della patente, percependo un reddito irrisorio che non gli permette di consumare un pasto caldo, mentre la società del gas ha sigillato il contatore lasciandoli senza riscaldamento e acqua calda da diversi mesi.