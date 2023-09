Con le Penne nere la scuola costa meno: contributo per le famiglie degli studenti

Gli Alpini di Colere hanno scelto un’iniziativa diversa dal solito come via a cui destinare i contributi raccolti durante l’anno con le proprie iniziative, in primis le manifestazioni in paese. Con il «Bonus cultura» le penne nere aiuteranno le famiglie del paese che hanno dei figli che frequentano le scuole superiori, dalla prima alla quinta. Con un contributo complessivo di 8mila euro, andranno a rimborsare in parte le spese sostenute dalle famiglie per l’abbonamento al trasporto pubblico e per l’acquisto dei libri di testo. Per chi abita in un paese di montagna come Colere i sacrifici per l’istruzione non sono indifferenti, e gli Alpini hanno pensato di farsi avanti per dare il proprio contributo.