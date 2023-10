Disperso in Presolana, si cerca Claudio Ongaro

Sono scattate giovedì sera, 5 ottobre, intorno alle 21 le ricerche di un escursionista disperso : l’uomo – Cludio Ongaro, 40 anni, delle Fiorine di Clusone – era impegnato in un’escursione al Passo della Presolana nella giornata di giovedì 5 ottobre ma alla sera non ha fatto ritorno a casa.

Le ricerche

La famiglia ha quindi lanciato l’allarme e si sono messe in moto le ricerche. In campo fin da subito il Soccorso alpino e speleologico, insieme al Sagf, Soccorso alpino Guardia di finanza e il sistema di coordinamento dei Vigili del fuoco di Bergamo. L’ Elisoccorso di Brescia ha sorvolato la zona fino a notte fonda con l’ausilio di fari per individuare il disperso.