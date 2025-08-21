Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Giovedì 21 Agosto 2025

Fiori, i messaggi degli amici e le preghiere. A Clusone in tantissimi per Matilde - Foto

Raccoglimento, dolore, incredulità. Clusone si ferma per pregare e stringersi con affetto attorno alla famiglia di Matilde Valeri, morta dopo un malore in vacanza. Alle 18.50 di giovedì 21 agosto l’arrivo del feretro, in serata la prima veglia. Venerdì un secondo momento di raccoglimento con i giovani.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Alle 18.50 di giovedì 21 agosto il feretro di Matilde Valeri è arrivato a Clusone. Biglietti e fiori dagli amici. In tantissimi alla veglia
Alle 18.50 di giovedì 21 agosto il feretro di Matilde Valeri è arrivato a Clusone. Biglietti e fiori dagli amici. In tantissimi alla veglia
(Foto di Colleoni)

Clusone

Alle 18.50 di giovedì 21 agosto il feretro di Matilde Valeri è arrivato a Clusone, nella chiesetta di San Luigi. Tantissimi hanno atteso la salma della ragazza, morta a soli 14 anni: molti amici, abbracciati per darsi forza, hanno depositato vicino alla bara mazzi di fiori , messaggi e disegni.

Fuori dalla basilica
Fuori dalla basilica
(Foto di Colleoni)

Il feretro era partito nel pomeriggio dall’ospedale di Treviso: qui lunedì 18 agosto la ragazza era stata ricoverata in gravissime condizioni dopo essersi sentita male in spiaggia, in località Duna Verde a Caorle, a pochi chilometri da Eraclea, paese d’origine del padre.

Fiori e messaggi per Matilde
Fiori e messaggi per Matilde
(Foto di Colleoni)
Fuori dalla basilica
Fuori dalla basilica
(Foto di Colleoni)
La chiesetta di San Luigi
La chiesetta di San Luigi
(Foto di Colleoni)

Fino alla fine i genitori e l’intera comunità di Clusone, dove la famiglia vive, hanno sperato che la giovane potesse riprendersi, ma mercoledì 20 agosto è stato dichiarato il decesso. Prima di lasciarla andare, papà Achille e mamma Carmen hanno acconsentito al prelievo degli organi: «Vogliamo che rimanga qualcosa di lei, un dono per salvare altre vite» hanno spiegato.

Sul sagrato della Basilica giovedì 21 agosto centinaia di persone che hanno aspettato il feretro arrivato alle 18.50. Non solo gli adulti ma anche i giovani e giovanissimi per i quali venerdì sera 22 agosto ci sarà la veglia con il curato don Alex Carlessi che rientrerà in anticipo dal Mozambico dove si trovava in missione con una trentina di giovani dell’oratorio. Alle 20.30 di giovedì sera la veglia nella chiesetta di San Luigi curata dai sacerdoti clusonesi con tantissime persone accorse: molti sono rimasti fuori dalla chiesetta, una comunità silenziosa e affranta.

Tantissimi gli amici con i fiori in mano e cartelloni per dire addio all’amica. «Buon viaggio Mati», e poi una grande stella su uno striscione, la stessa disegnata su quel muro in Mozambico che ha fatti il giro dei social. «Solo nel Signore possiamo trovare ristoro, e ciascuno di noi è chiamato ad esserlo per gli altri, con parole, abbracci, preghiera. Che ci aiuti, in questo momento, ad essere persone capaci di donare ristoro e forza» ha detto al termine della veglia l’arciprete di Clusone, monsignor Giuliano Borlini, ricordando che, in un momento di grande sofferenza, con i cuori infranti, «nel Signore si può trovare Speranza di vita nuova».

Veglia per Matilde a Clusone
Veglia per Matilde a Clusone
(Foto di Yuri Colleoni)

Sabato i funerali

Matilde avrebbe compiuto 15 anni il prossimo mese di settembre, il 24. Era una ragazza solare, che amava la vita, curiosa di vivere e di condividere le sue esperienze con i suoi amici dell’oratorio, di scuola, dello sci, della pallavolo.

Matilde Valeri
Matilde Valeri

Il funerale verrà celebrato sabato 23 agosto alle 15 in Basilica a Clusone. A fronte del grande lutto che sta vivendo Clusone, è stata proclamata una giornata di lutto cittadino sabato 23 agosto: bandiere a mezz’asta e stop agli eventi pubblici. Rinviati tutti gli eventi in programma a Clusone fino a sabato, sono state posticipate anche alcune iniziative proposte domenica e lunedì nei comuni limitrofi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clusone
Caorle
Eraclea
Treviso
Sociale
Morte
Religioni, Fedi
Salute
Condizioni mediche
Matilde Valeri
Alex Carlessi