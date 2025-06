Fragilità cognitive, a Villa di Serio una «Cena in viola» per sensibilizzare

Un colore: il viola, per una cena speciale dove la parola d’ordine è partecipazione. Una partecipazione solidale di coesione sociale che a Villa di Serio viene proposta per il terzo anno dalla Fondazione del Centro diurno integrato «Serafino Cuni» e dedicata alle persone con fragilità cognitive e ai loro familiari. La «Cena in viola» aperta a tutta la cittadinanza è in programma venerdì 27 giugno presso la trattoria «Locanda Rosa» nel centro storico con inizio alle 18,30.

«Sensibilizzare sulla fragilità cognitiva»

«Anche per questa terza edizione tutti rigorosamente in “viola”, per dedicare una serata alla sensibilizzazione sul tema della fragilità cognitiva – tiene a sottolineare il presidente della Fondazione, Mauro Algeri –. Una cena conviviale , solidale e inclusiva dedicata soprattutto agli ospiti del Centro diurno e ai loro familiari che ha come obiettivo mettere in contatto le persone fragili con la comunità e ridurre così quelle distanze che creano pregiudizi. Vuole essere anche un momento di condivisione e di sostegno alla raccolta fondi per il progetto di Pet Therapy organizzato dall’Associazione “Dog4 Life” a favore degli ospiti che frequentano il centro». Per informazioni 366.9060759.