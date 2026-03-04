Frontale a Casnigo, due feriti e viabilità in tilt
LE CODE. L’incidente si è verificato sulla statale 671 in valle Seriana verso le 19 di mercoledì 4 marzo. Gravi le ripercussioni sul traffico almeno fino alle 21.
Casnigo
Due feriti in codice giallo, un 39enne e un 72enne e code di diversi chilometri in entrambe le direzione sulla statale 671 della Val Seriana. In territorio di Casnigo due auto si sono scontrate frontalmente verso le 19 di mercoledì 4 marzo.
I due feriti sono stati soccorsi da due ambulanze, una della Croce Rossa di Alzano e l’altra della Croce Verde di Colzate e poi trasportati in ospedale in codice giallo, quindi non gravi.
Molto serie, invece, le ripercussioni sul traffico. Sulla statale si sono formate subito lunghe code che sono durate per un paio di ore.
