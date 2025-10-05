Cronaca / Valle Seriana
Domenica 05 Ottobre 2025
Frontale sulla statale della Val Seriana: due morti
LA TRAGEDIA. L’incidente dopo le 7, in località Mele nel territorio di Casnigo. Strada chiusa e traffico in tilt.
Casnigo
Tragedia nella prima mattinata di domenica 5 ottobre sulla statale 671 della Val Seriana, in località Mele a Casnigo. Dopo un frontale tra due auto, uno dei veicoli ha preso fuoco e le due persone a bordo sono morte. Ferita e trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Lecco la persona alla guida della seconda vettura.
Le strade alternative
La statale 671 è chiusa in entrambe le direzioni. Il blocco parte dalla rotonda di Casnigo, in zona Ripa Pì e prosegue fino all’area della ditta Itema. Lunghe code già dalla mattinata: per chi deve salire da Bergamo in direzione Clusone e alta Valle, l’alternativa è raggiungere la Valle Rossa e, passando da Leffe, raggiungere Ranzanico e fare la strada del Lago di Endine
Sul posto, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, due vigili del fuoco liberi dal servizio, transitando sul luogo dell’incidente, hanno iniziato con degli estintori reperiti in zona lo spegnimento delle fiamme. Intervento provvidenziale perché le fiamme non si propagassero alla seconda vettura.
