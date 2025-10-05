Frontale sulla statale della Val Seriana: due morti

Tragedia nella prima mattinata di domenica 5 ottobre sulla statale 671 della Val Seriana, in località Mele a Casnigo. Dopo un frontale tra due auto, uno dei veicoli ha preso fuoco e le due persone a bordo sono morte. Ferita e trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Lecco la persona alla guida della seconda vettura.

Le strade alternative

La statale 671 è chiusa in entrambe le direzioni. Il blocco parte dalla rotonda di Casnigo, in zona Ripa Pì e prosegue fino all’area della ditta Itema. Lunghe code già dalla mattinata: per chi deve salire da Bergamo in direzione Clusone e alta Valle, l’alternativa è raggiungere la Valle Rossa e, passando da Leffe, raggiungere Ranzanico e fare la strada del Lago di Endine