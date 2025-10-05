Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 05 Ottobre 2025

Frontale sulla statale della Val Seriana: due morti

LA TRAGEDIA. L’incidente dopo le 7, in località Mele nel territorio di Casnigo. Strada chiusa e traffico in tilt.

Redazione Web
Redazione Web
Matteo Mosconi
Matteo Mosconi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Casnigo

Tragedia nella prima mattinata di domenica 5 ottobre sulla statale 671 della Val Seriana, in località Mele a Casnigo. Dopo un frontale tra due auto, uno dei veicoli ha preso fuoco e le due persone a bordo sono morte. Ferita e trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Lecco la persona alla guida della seconda vettura.

L’auto in fiamme
L’auto in fiamme
Lunghe code in Val Seriana
Lunghe code in Val Seriana

Le strade alternative

La statale 671 è chiusa in entrambe le direzioni. Il blocco parte dalla rotonda di Casnigo, in zona Ripa Pì e prosegue fino all’area della ditta Itema. Lunghe code già dalla mattinata: per chi deve salire da Bergamo in direzione Clusone e alta Valle, l’alternativa è raggiungere la Valle Rossa e, passando da Leffe, raggiungere Ranzanico e fare la strada del Lago di Endine

La statale è stata chiusa
La statale è stata chiusa

Sul posto, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, due vigili del fuoco liberi dal servizio, transitando sul luogo dell’incidente, hanno iniziato con degli estintori reperiti in zona lo spegnimento delle fiamme. Intervento provvidenziale perché le fiamme non si propagassero alla seconda vettura.

