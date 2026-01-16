Fuoco in una cucina a Rovetta: donna di 85 anni intossicata, portata in ospedale

Venti vigili del fuoco con squadre che sono partite da Bergamo, Gazzaniga e Clusone sono intervenute verso le 19 di venerdì 16 gennaio a Rovetta .

L’allarme è scattato nel centro del paese, dalla cucina di un appartamento di via Cristina, dove si è sviluppato un incendio. Una donna di 85 anni che viveva sola in casa si è salvata, ma è stata trasportata con un’ambulanza del corpo volontari della Presolana in ospedale, con i sintomi di un intossicazione da fumo e un ustione di primo grado al volto. Non sarebbe grave.