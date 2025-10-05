Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 05 Ottobre 2025

Gandino, auto dei carabinieri coinvolta in un incidente

LO SCONTRO. A sirene spiegate viaggiava verso il luogo del frontale a Casnigo. Lo scontro all’altezza del civico 39 di via Innocenzo XI.

Matteo Mosconi
Matteo Mosconi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’auto dei carabinieri coinvolta nell’incidente a Gandino
L’auto dei carabinieri coinvolta nell’incidente a Gandino

Gandino

Nella mattina di domenica 5 ottobre, a Gandino un’auto dell’Arma dei carabinieri è rimasta coinvolta in un incidente mentre si stava dirigendo verso il luogo del tragico incidente con due vittime accaduto all’alba a Casnigo, lungo la ss671 della Valle Seriana e che ha mandato il traffico in tilt per diverse ore.

L’incidente a sirene spiegate

Partita dalla stazione di Gandino, la vettura dell’Arma, condotta da una militare trentenne a sirene spiegate, all’altezza del civico 39 di via Innocenzo XI pare - dalle prime ricostruzioni - abbia incrociato un suv che si accingeva a ripartire, condotto da una residente.

L’auto dei carabinieri, complice probabilmente l’asfalto viscido, ha dapprima urtato il suv e poi ha colpito con violenza il muro di cinta di un’abitazione sul lato opposto. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi del caso. La militare coinvolta è stata prontamente soccorsa in codice giallo da un’automedica e dall’ambulanza della Croce Verde di Colzate.

