Cronaca / Valle Seriana
Sabato 29 Novembre 2025
Gandino, fiamme in una cartoleria. Soccorsi in due
L’INCENDIO. Intervento dei vigili del fuoco nel centro del paese, nel primo pomeriggio di sabato 29 novembre.
Gandino
Nel primo pomeriggio di sabato 29 novembre, un incendio si è sviluppato in una cartoleria nel centro di Gandino, in via Giovanni XXIII. Due le persone coinvolte, il fondatore del negozio (e padre dell’attuale titolare) di 78 anni e un vicino commerciante di 41 anni, soccorsi e attualmente tenuti in osservazione: le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.
L’incendio a Gandino
Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate da una stufa nel retrobottega, generando una coltre di fumo visibile anche dalla strada. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano Lombardo e un’automedica, intervenute in codice giallo, e i vigili del fuoco di Bergamo con tre mezzi per spegnere l’incendio, insieme ai carabinieri della stazione di Gandino per gli accertamenti. Sul posto anche il sindaco Filippo Servalli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA