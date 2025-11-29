Gandino, fiamme in una cartoleria. Soccorsi in due

Nel primo pomeriggio di sabato 29 novembre, un incendio si è sviluppato in una cartoleria nel centro di Gandino, in via Giovanni XXIII. Due le persone coinvolte, il fondatore del negozio (e padre dell’attuale titolare) di 78 anni e un vicino commerciante di 41 anni, soccorsi e attualmente tenuti in osservazione: le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.