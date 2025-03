Il cordoglio di Parre per don Cossali: giovedì 6 i funerali

Nato il 21 gennaio 1932, da qualche tempo combatteva contro alcuni problemi di salute, legati principalmente alla vecchiaia, che non gli hanno lasciato scampo. Dopo aver svolto il ministero di sacerdote in diverse parrocchie della Bergamasca, nel 2007 aveva fatto ritorno a Parre per godersi la pensione. Viveva nella casa di famiglia, accudito dai fratelli. Tra le passioni del sacerdote la musica: sino a qualche anno fa teneva scuola di canto in Val Serina, territorio in cui aveva svolto il ruolo di parroco e al quale era rimasto molto legato.

La salma è composta presso l’abitazione, in via Monterosso, 13. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 marzo, alle 18, è prevista una veglia di preghiera. Giovedì invece, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Parre saranno celebrati i funerali Nel 1955 venne ordinato sacerdote, e iniziò il suo ministero pastorale come curato a Serina. Lì ereditò dal suo predecessore la direzione della corale, e lo fece con piacere: sin da giovane infatti aveva coltivato la passione per la musica, suonando anche il clarinetto e l’armonium. Negli Anni Settanta fece ritorno a Bergamo, dopo essere stato richiamato al Collegio Sant’Alessandro per ricoprire il ruolo di vice assistente diocesano dell’Azione cattolica. Qualche anno dopo tornò di nuovo in Val Serina: fu parroco di Valpiana, e diede vita al presbiterio di Oltre il Colle con l’obiettivo di coordinare e unificare le attività delle varie parrocchie, insieme ad altri parroci della zona. Negli anni successivi fu chiamato a dirigere la parrocchia di Ramera di Ponteranica, per concludere ad Albino, dove fu parroco dal 1992 sino al suo ritiro nel 2007.

Nel giugno 2020, in occasione del suo 65° anniversario di ordinazione sacerdotale, venne festeggiato dalla comunità di Parre durante una solenne cerimonia. «Aveva un carattere sobrio – lo ricorda una compaesana -– non era di troppe parole don Gianni, ma sempre disponibile all’ascolto di tutti. La musica era per lui una grande passione».