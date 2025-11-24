Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 24 Novembre 2025
Frontale a Casnigo, feriti due automobilisti. Traffico bloccato in Val Seriana
VIABILITÀ. Lo scontro si è verificato verso le 7.15. I feriti non sarebbero gravi ma l’incidente ha creato lunghe code.
Casnigo
Un incidente frontale tra due auto ha causato problemi alla circolazione in media Val Seriana nella mattinata di lunedì 24 novembre dalle 7.15.
Lo schianto è avvenuto in territorio di Casnigo, in via Oltre Serio. Sul posto due ambulanze, una della Croce Verde di Colzate e l’altra della Croce Blu di Gromo, oltre a un’automedica. Per soccorrere gli automobilisti coinvolti, un 50enne e un 62enne, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.
I rilievi e lo spostamento dei mezzi dalla carreggiata hanno comportato la chiusura temporanea della strada e si sono subito formate lunghe code soprattutto in discesa verso Albino. I carabinieri hanno riaperto la strada al traffico, a senso unico alternato, verso le 8.30 e il traffico ha cominciato lentamente a defluire.
