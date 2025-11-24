Frontale a Casnigo, feriti due automobilisti. Traffico bloccato in Val Seriana

Lo schianto è avvenuto in territorio di Casnigo , in via Oltre Serio. Sul posto due ambulanze, una della Croce Verde di Colzate e l’altra della Croce Blu di Gromo , oltre a un’automedica. Per soccorrere gli automobilisti coinvolti, un 50enne e un 62enne, sono intervenuti anche i vigili del fuoco . I due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo .

I rilievi e lo spostamento dei mezzi dalla carreggiata hanno comportato la chiusura temporanea della strada e si sono subito formate lunghe code soprattutto in discesa verso Albino. I carabinieri hanno riaperto la strada al traffico, a senso unico alternato, verso le 8.30 e il traffico ha cominciato lentamente a defluire.