La contrada della Genziana vince il Palio degli asini di San Lorenzo di Rovetta
L’EVENTO. Grande festa per i 50 anni della manifestazione: e la Genziana si aggiudica il podio nella serata di sabato 8 agosto. Alla contrada Margherita, invece, il trofeo dei giochi delle contrade.Lettura meno di un minuto.
Nuova vittoria della contrada della «Genziana» (bianco- blu) che dopo solo un anno di assenza, torna a vincere il Palio degli Asini e proprio nell’edizione più attesa, quella del 50esimo anniversario svoltasi nella serata di sabato 8 agosto nell’arena naturale dei prati di San Lorenzo di Rovetta, davanti a migliaia di spettatori.
È stato il fantino Cristian Zucchelli, sull’asina Nutella, a tagliare per primo il traguardo, secondo il compagno di squadra, il cugino Federico Zucchelli sull’asina Saetta. In squadra per la Genziana, nelle prime due frazioni della decima edizione del Triathlon dell’asino Luca Moioli (corsa) e Andrea Savoldelli (in bici). Terzo gradino del podio del palio organizzato dall’Asd San Lorenzo per Antonio Milesi della primula e quarto Giampietro Benzoni della margherita. Dietro alla genziana si sono piazzate quindi le contrade primula, margherita e ciclamino. Alla contrada Margherita, invece, il trofeo dei giochi delle contrade.
© RIPRODUZIONE RISERVATA