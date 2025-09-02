Cronaca / Valle Seriana
Lago d’Iseo, sequestrate due imbarcazioni senza assicurazione: multe per quasi 6mila euro
I CONTROLLI. I carabinieri di Clusone hanno intensificato i controlli in alta Val Seriana, Valbondione e sulla sponda bergamasca del lago nel periodo estivo. Ritirate anche sette patenti.
I carabinieri di Clusone hanno intensificato i controlli anche dopo Ferragosto nelle località ad alta affluenza turistica. L’operazione, volta a prevenire microcriminalità, reati contro il patrimonio, abuso di alcol e spaccio di stupefacenti, ha interessato in particolare l’alta Val Seriana, Valbondione e la sponda bergamasca del lago d’Iseo. Complessivamente, i controlli straordinari hanno portato alla verifica di 197 veicoli e 212 persone.
Nel corso dei servizi sono state denunciate tre persone per guida in stato di ebbrezza, una
per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti, una per porto abusivo di arma impropria, mentre due assuntori di droga sono stati segnalati alle autorità competenti. Sequestrate inoltre piccole quantità di cocaina e hashish. A Lovere, i militari hanno denunciato un uomo per la violazione del divieto di ritorno nel comune.
In Valbondione sono state ritirate sette patenti e sanzionati diversi motociclisti: dieci le violazioni contestate, per un totale di circa 3.000 euro, con il sequestro di un motociclo e il fermo amministrativo di altri quattro.
Sul lago d’Iseo, invece, il Distaccamento navale dei carabinieri di Lovere ha elevato multe per 5.889 euro, sequestrato due imbarcazioni prive di assicurazione e fornito assistenza a un natante con quattro persone a bordo.
