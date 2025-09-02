Lago d’Iseo, sequestrate due imbarcazioni senza assicurazione: multe per quasi 6mila euro

I carabinieri di Clusone hanno intensificato i controlli anche dopo Ferragosto nelle località ad alta affluenza turistica. L’operazione, volta a prevenire microcriminalità, reati contro il patrimonio, abuso di alcol e spaccio di stupefacenti, ha interessato in particolare l’alta Val Seriana, Valbondione e la sponda bergamasca del lago d’Iseo. Complessivamente, i controlli straordinari hanno portato alla verifica di 197 veicoli e 212 persone.