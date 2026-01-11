L’instancabile Rina fa largo ai giovani: «Poldo Odv» al canile

Era il primo ottobre del 1998 quando iniziò l’avventura del canile di Colzate. E lì, sin dal primo minuto, alla gestione della struttura di proprietà di Comunità montana Valle Seriana, c’è stata Rina Abbadini. Sino a qualche settimana fa, quando il testimone è passato all’associazione «Poldo Odv», fondata a inizio 2024 da un gruppo di volontari che già gravita attorno alla struttura.

Quello dell’instancabile volontaria Rina, classe 1953 e residente in Alta Valle Seriana, non sarà però un addio. «Ottobre 1998 – riferisce –, per la prima volta si aprivano le porte del canile a Colzate ed eravamo in tre persone. Non mi soffermo sulle difficoltà per dare vita al progetto, ma su ciò che mi ha spinto a farlo e i forti sentimenti che avevo nel cuore verso tutti gli animali maltrattati, soprattutto i cani. Il sogno era aprire un canile rifugio, e si è avverato grazie all’associazione “Diamoci la Zampa” di San Donato Milanese, che è sempre stata al mio fianco».

Per ottenere l’affido della gestione – continua –, era infatti necessario presentarsi come realtà associativa. Ora, con l’ingresso dell’associazione “Poldo Odv”, si avvicina anche il mio ritiro. Non per stanchezza sia chiaro, ma per dare l’opportunità alle nuove generazioni che sono il futuro. Io resto, sempre lì tra i miei amati amici, ma faccio spazio ai giovani. Un doveroso grazie e un in bocca al lupo a loro per quanto hanno fatto e faranno». Negli anni è aumentata la sensibilizzazione verso il tema degli animali. «Complici anche le leggi – conclude –, si sono fatti notevoli passi avanti. Non c’è paragone rispetto a trent’anni fa».

«I valori e ciò che è l’anima del canile non cambieranno – spiega Natascia Recanati, 32enne di Nembro e presidente di “Poldo Odv” –, tutto rimarrà intatto. Siamo nati nel 2024, con l’obiettivo di creare anche in valle un’associazione a favore degli animali. Il nostro nome si rifà proprio a uno dei nostri cani, la nostra mascotte, che purtroppo è mancata nel 2019. Grazie a Rina per quanto fatto, consapevoli che ci sarà ancora».