Cronaca / Valle Seriana
Domenica 28 Settembre 2025

Nozze vip ad Onore, si sposa «Paso», il chitarrista dei Pinguini Tattici Nucleari - Foto

LA FESTA. Domenica mattina 28 settembre fiori d’arancio in Comune per Lorenzo «Paso» Pasini e Sofia.

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

«Paso», Lorenzo Pasini, secondo da sinistra, con la sposa Sofia nella sala consiliare del comune di Onore subito dopo il sì. Il sindaco Ettore Schiavi con la fascia tricolore e i testimoni degli sposi
«Paso», Lorenzo Pasini, secondo da sinistra, con la sposa Sofia nella sala consiliare del comune di Onore subito dopo il sì. Il sindaco Ettore Schiavi con la fascia tricolore e i testimoni degli sposi

Onore

L’annuncio è arrivato via social nel primo pomeriggio di domenica 28 settembre dal sindaco di Onore, Ettore Schiavi: «Matrimonio Tattico Nucleare». Protagonisti? «Paso», Lorenzo Pasini, il chitarrista del gruppo musicale Pinguini Tattici Nucleari, 31 anni, si è sposato con Sofia. La cerimonia alle 12, alla presenza di una ottantina di invitati, che hanno poi proseguito la festa in un locale dell’altopiano, un agriturismo che ha offerto un contesto incantato visto il cielo azzurro e il sole a una giornata già di per sé eccezionale.

La cerimonia si è svolta nella sala consiliare

Il primo cittadino di Onore via social scherza sul motivo della location per la celebrazione del matrimonio: «Alla domanda sul perché avessero scelto proprio Onore, la risposta è stata: “Perché nessun altro Comune aveva una sala consiliare così bella”». Per la verità la scelta di «Paso» e Sofia è stata motivata dal fatto che serviva un ambiente spazioso vicino al luogo del ricevimento. La sala consiliare, realizzata nel 2009 insieme al nuovo municipio, è disposta ad arena, un anfiteatro a gradoni con poltroncine che danno sulla tavolata della presidenza, dove di norma prendono posto sindaco, assessori e consiglieri. Ettore Schiavi ha poi aggiunto: «Lorenzo Pasini e Sofia ci conoscevano e gli è piaciuto lo spazio, quindi ci hanno chiesto di poter venire da noi».

Le foto sui social

Sui canali social circolano anche le immagini di altri dettagli della festa di matrimonio di «Paso» e Sofia, dagli addobbi floreali della sala consiliare, a quelli del ricevimento e il bouquet curati da un fiorista della zona. Per riprendere le parole del sindaco Schiavi, davvero tutto perfetto per formulare «tanti auguri di buona vita a Lorenzo e Sofia!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Onore
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Intrattenimento (generico)
Politica
Enti locali
Tempo libero
Matrimonio
Lorenzo Pasini
Ettore Schiavi
Pinguini Tattici Nucleari