Nozze vip ad Onore, si sposa «Paso», il chitarrista dei Pinguini Tattici Nucleari - Foto

L’annuncio è arrivato via social nel primo pomeriggio di domenica 28 settembre dal sindaco di Onore, Ettore Schiavi : « Matrimonio Tattico Nucleare ». Protagonisti? « Paso», Lorenzo Pasini , il chitarrista del gruppo musicale Pinguini Tattici Nucleari , 31 anni, si è sposato con Sofia . La cerimonia alle 12, alla presenza di una ottantina di invitati , che hanno poi proseguito la festa in un locale dell’altopiano, un agriturismo che ha offerto un contesto incantato visto il cielo azzurro e il sole a una giornata già di per sé eccezionale.

La cerimonia si è svolta nella sala consiliare

Il primo cittadino di Onore via social scherza sul motivo della location per la celebrazione del matrimonio: «Alla domanda sul perché avessero scelto proprio Onore, la risposta è stata: “Perché nessun altro Comune aveva una sala consiliare così bella”». Per la verità la scelta di «Paso» e Sofia è stata motivata dal fatto che serviva un ambiente spazioso vicino al luogo del ricevimento. La sala consiliare, realizzata nel 2009 insieme al nuovo municipio, è disposta ad arena, un anfiteatro a gradoni con poltroncine che danno sulla tavolata della presidenza, dove di norma prendono posto sindaco, assessori e consiglieri. Ettore Schiavi ha poi aggiunto: «Lorenzo Pasini e Sofia ci conoscevano e gli è piaciuto lo spazio, quindi ci hanno chiesto di poter venire da noi».