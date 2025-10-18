Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 18 Ottobre 2025

Val Seriana, serie di incidenti sulla statale e traffico in tilt

VIABILITÀ. Lunghe code dalla tarda mattinata. Tre auto coinvolte a Pradalunga, due incidenti sul territorio di Nembro.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Traffico in tilt sulla statale
Traffico in tilt sulla statale
(Foto di Dal gruppo Facebook «Viabilità in Valle Seriana»)

Pradalunga

Un incidente che ha coinvolto tre auto, attorno alle 10,30 di sabato 18 ottobre sul territorio di Pradalunga, ha mandato in tilt per tutta la mattinata il traffico lungo la statale 671 della Valle Seriana.

L’incidente a Pradalunga

Circa una decina le persone coinvolte, tra cui anche cinque bambini piccoli, con diversi mezzi di soccorso intervenuti per prendersi cura dei feriti, due in particolare: nessuno in gravi condizioni. Proprio per questo la viabilità, lungo il tratto di strada interessato, è stata interdetta al traffico fino a poco dopo le 13, con deviazioni attraverso i paesi.

Altri due incidenti

Si registrano ancora lunghe code, in direzione Bergamo come in direzione Clusone, per lo smaltimento del traffico dovuto alla chiusura di un tratto di statale. E per altri due incidenti nel territorio di Nembro, che hanno obbligato carabinieri e polizia locale ad istituire, in più di un tratto, il senso unico alternato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pradalunga
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Economia, affari e finanza
Trasporti