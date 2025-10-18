Val Seriana, serie di incidenti sulla statale e traffico in tilt

Un incidente che ha coinvolto tre auto, attorno alle 10,30 di sabato 18 ottobre sul territorio di Pradalunga, ha mandato in tilt per tutta la mattinata il traffico lungo la statale 671 della Valle Seriana.

L’incidente a Pradalunga

Circa una decina le persone coinvolte, tra cui anche cinque bambini piccoli, con diversi mezzi di soccorso intervenuti per prendersi cura dei feriti, due in particolare: nessuno in gravi condizioni. Proprio per questo la viabilità, lungo il tratto di strada interessato, è stata interdetta al traffico fino a poco dopo le 13, con deviazioni attraverso i paesi.

Altri due incidenti

Si registrano ancora lunghe code, in direzione Bergamo come in direzione Clusone, per lo smaltimento del traffico dovuto alla chiusura di un tratto di statale. E per altri due incidenti nel territorio di Nembro, che hanno obbligato carabinieri e polizia locale ad istituire, in più di un tratto, il senso unico alternato.