Provinciale 51, inaugurati i lavori tra Villa d’Ogna e Piario

Il taglio del nastro che ha sancito l’allargamento di due tratti della strada provinciale 51 che collega il Comune di Villa d’Ogna con quello di Piario, è stato effettuato a quattro mani da Luca Pendezza , sindaco di Villa d’Ogna e da Francesco Zanotti, primo cittadino di Piario . Si è trattato di un cerimonia all’insegna della semplicità, ma non per questo meno significativa e importante per tutte le Comunità dell’Asta del Serio. Tanto è vero che per il taglio del nastro sono confluite a Villa d’ Ogna molte autorità: l’assessore regionale alle Infrastrutture e alle Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, affiancata dai consiglieri regionali Iacopo Scandella, Michele Schiavi e Davide Casati. Presente anche il Presidente della Provincia di Bergamo , Pasquale Gandolfi.