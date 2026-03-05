Rifiuti mal conferiti alle ecoisole: multe per 12mila euro a Castione

Non conferivano correttamente i rifiuti nelle ecoisole installate sul territorio (vicino al centro di raccolta, al Parco della Montagna, al passo della Presolana e al cimitero di Dorga) lasciandoli all’esterno. Così il Comune di Castione della Presolana attraverso le immagini della videosorveglianza è risalito agli autori e domenica 1 marzo ha accertato 12 violazioni per 12mila euro complessivi.

Mille euro di multa a testa

«Non si tratta di un controllo sporadico o a campione, l’obiettivo è proseguire con un controllo costante per contrastare l’errato conferimento dei rifiuti nelle ecoisole e in generale l’abbandono sul territorio» I dodici trasgressori, alcuni castionesi ma non solo, saranno multati per 1.000 euro ciascuno. Questo è l’importo minimo previsto in caso di errato conferimento dei rifiuti (si va fino a 3mila euro). «Grazie al funzionamento del sistema di videosorveglianza - ha spiegato ieri la sindaca Samantha Tagliaferri - siamo riusciti a individuare tutti i trasgressori. Non si tratta di un controllo sporadico o a campione, l’obiettivo è proseguire con un controllo costante per contrastare l’errato conferimento dei rifiuti nelle ecoisole e in generale l’abbandono sul territorio. Non solo, controlleremo e sanzioneremo anche i responsabili di eventuali atti vandalici nei confronti del patrimonio pubblico perché crediamo sia fondamentale il rispetto della cosa pubblica e il decoro».

«Il servizio non è pensato per un uso quotidiano»