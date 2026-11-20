Non si è trattato certamente di una decisione presa a cuor leggero ma, dopo settimane di analisi e confronti, l’Amministrazione comunale e la Pro loco di Selvino sono arrivate alla scelta di dire stop al Capodanno in piazza. Il 31 dicembre non ci sarà la serata di musica e animazione, appuntamento che negli ultimi anni ha sempre richiamato folle di giovani e non solo, tra chi trascorreva diversi giorni di villeggiatura sull’altopiano e chi saliva appositamente per la festa.

«Per trasparenza verso i cittadini e i commercianti, oltre che i turisti, abbiamo voluto comunicare in anticipo questa scelta, che non è stata certo facile da prendere», commenta l’assessore al Turismo, Angelo Bertocchi. In un comunicato congiunto, firmato dal sindaco Andrea Santopietro e dal presidente della Pro loco Valerio Rebughini, si sottolinea come «le nuove linee guida relative alla sicurezza, ancor più stringenti e rigorose, in virtù dei fatti avvenuti nell’ultimo anno, hanno portato a una riflessione attenta e meticolosa per quanto concerne l’organizzazione di grandi eventi pubblici. L’evento di Capodanno, caratterizzato da specifiche peculiarità, presenterebbe un livello di rischio molto elevato sotto una molteplicità di fattori».

Da qui la scelta dell’Amministrazione, «dopo aver recepito l’analogo parere della Pro loco di non organizzare la festa di Capodanno in piazza». Una decisione «assunta con senso di responsabilità, nella convinzione che la serenità e la sicurezza delle persone debbano rappresentare la priorità assoluta». Già nel pomeriggio di giovedì 19 novembre sui social si sono scatenati i commenti, divisi tra critiche e prese d’atto che le responsabilità da assumersi sarebbero state troppo grandi.