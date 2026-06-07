Selvino, un bando per il Purito: «Cerchiamo un gestore per 12 anni»

Poca neve d’inverno e piste da sci chiuse. Ma d’estate la seggiovia... viaggia. Siamo al monte Purito di Selvino, uno dei simboli dell’Altopiano. La seggiovia biposto - dopo uno stop nel 2024 per la revisione - è ripartita nell’estate 2025. Lo scorso inverno, causa scarsità di neve, di fatto non ha portato sciatori. «Ormai - considerando gli ultimi inverni - dice l’assessore al Turismo di Selvino, Angelo Bertocchi - funziona molto più in estate. E funziona molto bene, portando tantissime persone al rifugio, altro nostro fiore all’occhiello».

Dopo due stagioni di gestione affidata alla Gits - Selvino Sport, nelle prossime settimane la Provincia (per conto del Comune) pubblicherà il bando per cercare un gestore per i prossimi 12 anni. Insieme alla seggiovia verrà affidata anche la gestione della Baita-rifugio a 1.111 metri di quota, della pista di pattinaggio invernale, delle strutture per il campo scuola sci invernale, la pista da sci in plastica e su erba con tapis roulant, e del parco avventura.

«Un pacchetto che funziona benissimo - continua Bertocchi - ma che avrà bisogno di qualche intervento di miglioria. Per esempio, visto il grande afflusso in alcune giornate, il rifugio al Purito avrebbe bisogno di una secondo bagno e la terrazza sarebbe da ampliare. L’auspicio sarebbe anche quello di dotarlo di alcune camere». Per tale motivo, nel bando è previsto anche un punteggio per il progetto di sviluppo (offerta tecnica, massimo 70 punti) oltre che per l’offerta economica (massimo 30 punti). La base d’asta è stata calcolata in 1,8 milioni di euro (calcolati sugli interventi di manutenzione), con un canone annuo (a partire dal terzo anno di gestione) di 7.000 euro.