Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 29 Settembre 2025

Si asfalta la statale 671: di notte senso unico alternato

VAL SERIANA. I tratti interessati sono sei diversi, dalla Bassa Valle sino a Colere, in Valle di Scalve, nei territori di Albino, Nembro, Gazzaniga, Cene, Vertova, Casnigo, Ponte Nossa, Parre, Clusone, Rovetta, Colere e Castione della Presolana

Francesco Ferrari
Francesco Ferrari

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La statale 671 a Ponte Nossa
La statale 671 a Ponte Nossa

Si apre una settimana di lavori notturni sulla strada statale 671 della Valle Seriana: da oggi - 29 settembre - fino a venerdì 3 ottobre Anas effettuerà una serie di interventi di sistemazione del manto stradale, in diversi tratti della strada, che comporteranno l’istituzione di senso unico alternato nelle ore notturne. I lavori si svolgeranno ogni notte nella fascia oraria dalle 20 alle 6. I tratti interessati sono sei diversi, dalla Bassa Valle sino a Colere, in Valle di Scalve, nei territori di Albino, Nembro, Gazzaniga, Cene, Vertova, Casnigo, Ponte Nossa, Parre, Clusone, Rovetta, Colere e Castione della Presolana. I lavori saranno effettuati dalla ditta Bergamelli Srl. Negli stessi giorni, ma solo nella fascia oraria compresa tra le 23 e le 3, è prevista anche la chiusura totale al traffico per gli autotreni nel tratto compreso tra il km 26+500 e il km 29+400, ovvero dall’incrocio del ponte Riso fino alle curve della Selva.

Francesco Ferrari
