Spedire una cartolina? La buca delle lettere a più di duemila metri del Rifugio al Brunone

Quando avete spedito o ricevuto l’ultima cartolina? Se con l’avvento dei social e degli smartphone scrivere lettere e cartoline è passato un po’ di moda , c’è chi invece ancora crede nella bellezza di ricevere un messaggio scritto a mano, direttamente dal luogo visitato, come il Rifugio «Baroni» al Brunone (Valbondione) che, nonostante le evidenti difficoltà logistiche, da anni mette a disposizione le cartoline del Rifugio agli escursionisti che possono scrivere e imbucare direttamente in quota.

Come funziona

Serve solo un po’ di pazienza e fiducia. «Non è una novità - spiegano i rifugisti del Brunone che sui social il 10 agosto hanno condiviso uno scatto dell’angolo dedicato, sottolineando il loro amore per l’analogico - le cartoline ci sono praticamente da sempre e diamo la possibilità di scriverle, imbucarle qui e poi la prima volta che qualche amico fidato passa in rifugio e rientra verso Valbondione gli consegniamo le cartoline con i soldi per i francobolli (unico costo) e vengono poi imbucate in paese». E non sono pochi quelli che affidano saluti e messaggi speciali al Brunone: italiani, stranieri, adulti e giovani.