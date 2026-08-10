Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Lunedì 10 Agosto 2026

Spedire una cartolina? La buca delle lettere a più di duemila metri del Rifugio al Brunone

LA CURIOSITÀ. «Diamo la possibilità di scriverle e imbucarle qui». L’iniziativa che piace a giovani e adulti, italiani e stranieri.

Lettura meno di un minuto.
Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Spedire una cartolina? La buca delle lettere a più di duemila metri del Rifugio al Brunone

Valbondione

Quando avete spedito o ricevuto l’ultima cartolina? Se con l’avvento dei social e degli smartphone scrivere lettere e cartoline è passato un po’ di moda, c’è chi invece ancora crede nella bellezza di ricevere un messaggio scritto a mano, direttamente dal luogo visitato, come il Rifugio «Baroni» al Brunone (Valbondione) che, nonostante le evidenti difficoltà logistiche, da anni mette a disposizione le cartoline del Rifugio agli escursionisti che possono scrivere e imbucare direttamente in quota.

Spedire una cartolina? La buca delle lettere a più di duemila metri del Rifugio al Brunone
Si imbuca la cartolina direttamente al rifugio
Spedire una cartolina? La buca delle lettere a più di duemila metri del Rifugio al Brunone
Le cartoline vengono poi portate a Valbondione

Come funziona

Serve solo un po’ di pazienza e fiducia. «Non è una novità - spiegano i rifugisti del Brunone che sui social il 10 agosto hanno condiviso uno scatto dell’angolo dedicato, sottolineando il loro amore per l’analogico - le cartoline ci sono praticamente da sempre e diamo la possibilità di scriverle, imbucarle qui e poi la prima volta che qualche amico fidato passa in rifugio e rientra verso Valbondione gli consegniamo le cartoline con i soldi per i francobolli (unico costo) e vengono poi imbucate in paese». E non sono pochi quelli che affidano saluti e messaggi speciali al Brunone: italiani, stranieri, adulti e giovani.

Situato a quota 2.297 metri, il rifugio Brunone è il più antico rifugio tra le Orobie e si raggiunge nella quarta tappa del sentiero ad anello delle Orobie Orientali (Rifugio Calvi- Rifugio Brunone).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbondione
Turismo
Vacanze
Tempo libero