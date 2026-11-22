Dopo la fugace nevicata che giovedì mattina 19 novembre ha interessato la parte alta delle nostre valli, i fiocchi di neve sono tornati a cadere dalle prime ore di domenica 22 novembre: in questa circostanza sono però arrivati a quote leggermente più basse avendo fatto la loro comparsa anche negli abitati di Lizzola (frazione di Valbondione) e Spiazzi di Gromo, a 1250 metri.