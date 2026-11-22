Torna la neve sulle Orobie, fiocchi fino a 1.250 metri. Giovedì a quote più basse - Foto e video
METEO. La neve torna a imbiancare le località montane bergamasche, da Lizzola a Foppolo. Dopo una breve tregua, attesa una nuova perturbazione con nevicate anche a quote più basse.Lettura meno di un minuto.
Lizzola
Dopo la fugace nevicata che giovedì mattina 19 novembre ha interessato la parte alta delle nostre valli, i fiocchi di neve sono tornati a cadere dalle prime ore di domenica 22 novembre: in questa circostanza sono però arrivati a quote leggermente più basse avendo fatto la loro comparsa anche negli abitati di Lizzola (frazione di Valbondione) e Spiazzi di Gromo, a 1250 metri.
Qualche centimetro in più è naturalmente arrivato a Foppolo, alla baita Termen al Monte Pora, al rifugio Curò a Valbondione ed in località Cima Bianca a Colere.
Le previsioni
Si tratta però di accumuli poco significativi considerando che i fenomeni saranno in attenuazione già dal pomeriggio come conferma Manuel Mazzoleni da 3B Meteo. «Dalla serata, e anche per la giornata di lunedì 23, la situazione meteo sarà in miglioramento. Nella seconda parte di martedì è però previsto l’arrivo di un’altra perturbazione che porterà i maggiori effetti nella giornata di giovedì con quota neve che, a tratti, potrebbe anche spingersi fin verso gli 800/900 metri di quota. Un nuovo peggioramento – conclude Mazzoleni - è infine previsto per domenica ma con la quota neve in rialzo».
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