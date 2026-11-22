Oltre 58mila ettari di boschi che coprono più della metà dei territori della Valle Seriana, di quella di Scalve e dei Laghi Bergamaschi, ma che rischiano di restare una ricchezza bloccata, costosa da mantenere ed esposta agli effetti dei cambiamenti climatici. È la fotografia da cui parte ForestLink, il progetto di cooperazione inter-territoriale presentato a Clusone, nella sala assemblee della Comunità montana Valle Seriana, all’interno di «L’Europa dei Territori – Festival delle Comunità rurali», organizzato dalla Provincia di Bergamo e da Europe Direct. Promosso dal Gal Presolana e Laghi Bergamaschi insieme ai Gal Garda-Valsabbia (capofila), Parchi e Valli del Lecchese e Sebino-Valle Camonica, il percorso punta a ribaltare la prospettiva: trasformare il patrimonio forestale da vincolo ambientale a risorsa economica, sicura e condivisa.

Foreste, strade e bostrico

I dati analizzati, che incrociano ricerche di Ersaf e Regione Lombardia, restituiscono la dimensione reale della sfida sui 68 Comuni in cui opera il Gal. Tra Valle Seriana (34.841 ettari boscati), Laghi Bergamaschi (17.277 ettari) e Valle di Scalve (6.503 ettari) si contano 58.621 ettari totali di superficie forestale, pari al 52,52% del territorio complessivo. Estensione, però, non significa legna subito utilizzabile. «Le proprietà infatti sono estremamente frammentate – spiega Alex Borlini, presidente del Gal Presolana e Laghi Bergamaschi – e l’accessibilità cambia in modo netto da zona a zona».

«Dobbiamo tornare a considerare il bosco una risorsa da curare e da mettere in valore, non soltanto una superficie da proteggere» In Valle Seriana ci sono appena 7,04 metri di strade agro-silvo-pastorali per ogni ettaro di bosco (sono in totale 245,4 km), contro i 15,70 metri per ettaro sui Laghi Bergamaschi (qui ci sono circa 271 km di strade agrosilvopastorali) e i 18,64 metri per ettaro della Valle di Scalve (in totale ne ha 121 km lineari).

Alcune difficoltà

Senza programmazione e infrastrutture adeguate, tagliare e disboscare diventa antieconomico. A complicare il quadro c’è poi l’emergenza climatica. Siccità e tempeste indeboliscono le piante, favorendo parassiti come il bostrico: il monitoraggio 2025 di Regione Lombardia (anch’esso considerato da ForestLink) segnala 495,9 ettari di areali potenzialmente interessati nei tre ambiti, con un aumento, rispetto al 2024, del 23,3% in Valle Seriana (345,5 ettari contro i 280,1) e del 22,7% sui Laghi Bergamaschi (105,7 ettari contro gli 86,1).

Quale potenziale

L’abbandono non è una scelta neutrale, perché un bosco sano protegge i paesi dalle frane, regola le acque e sostiene il turismo. Eppure oggi i costi di manutenzione ricadono sui proprietari senza un ritorno economico. «Dobbiamo tornare a considerare il bosco una risorsa da curare e da mettere in valore, non soltanto una superficie da proteggere – sottolinea Borlini –. Nelle tre Comunità montane sono censiti oltre 58mila ettari di bosco: una ricchezza ambientale, ma anche un potenziale per le filiere locali del legno. La sfida non è aumentare i tagli indiscriminatamente; è rendere possibile una gestione sostenibile e continuativa, recuperando il materiale utilizzabile, dando prospettive alle imprese e valorizzando anche i servizi che il bosco offre alla collettività».

Il Piano di gestione

Per agire concretamente, ForestLink mette in campo un metodo basato su conoscenza, partecipazione e regole condivise. Partendo dall’elaborazione partecipata di un Piano di Gestione dei servizi ecosistemici. L’obiettivo, in piena sintonia con la nuova legge regionale 24/2026 sulla gestione forestale associata, è studiare modelli contrattuali e meccanismi di Pagamento per i Servizi ecosistemici (Pes) per arrivare a remunerare chi custodisce il territorio e previene il dissesto.

La mappatura

Sul fronte operativo, il Gal procederà alla mappatura di almeno 15 aree forestali e valuterà 150 ettari come potenzialmente eleggibili per crediti ambientali. Parallelamente, si vuole lavorare per strutturare una filiera bosco-legno-energia «a cascata»: aggregare lotti per destinare prima il legname migliore all’edilizia e alla falegnameria, trattenendo valore aggiunto sul territorio, e solo gli scarti destinarli agli impianti energetici.