Nembro, malore in piazza Libertà: muore 69enne

Dramma nelle prime ore della mattinata di sabato 11 aprile a Nembro, dove un uomo di 69 anni ha perso la vita in seguito a un malore. La tragedia è avvenuta intorno alle 6.45 in piazza Libertà, cuore del paese della Valle Seriana. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza della Croce rossa di Alzano e due automediche. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. La salma è già stata trasferita nella Sala del commiato di Albino.