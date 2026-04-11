Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Sabato 11 Aprile 2026

Nembro, malore in piazza Libertà: muore 69enne

LA TRAGEDIA. Il dramma all’alba di sabato 11 aprile in piazza Libertà: inutili i soccorsi.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Nembro, malore in piazza Libertà: muore 69enne
Piazza Libertà a Nembro, morto un uomo per malore nella mattinata di sabato 11 aprile

Dramma nelle prime ore della mattinata di sabato 11 aprile a Nembro, dove un uomo di 69 anni ha perso la vita in seguito a un malore. La tragedia è avvenuta intorno alle 6.45 in piazza Libertà, cuore del paese della Valle Seriana. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza della Croce rossa di Alzano e due automediche. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. La salma è già stata trasferita nella Sala del commiato di Albino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nembro
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Sociale
Morte
Gente, Persone
Croce Rossa di Alzano